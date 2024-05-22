Во Фрязино спасатели ликвидировали лесной пожар

В Гребневском участковом лесничестве произошло возгорание на площади 0.2 га. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
О лесном пожаре в службу 112 сообщили жители округа.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
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«На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0.3 га. пожарным потребовалось 1 час и 15 минут, чтобы ликвидировать пожар. Причиной возгорания в лесном массиве стали действия человека. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
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Мира Полтева