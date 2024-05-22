В Удмуртии произошел сильный пожар

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22 мая на территории Ижевского лечебно-исправительного учреждения №4 в Удмуртии произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что полыхнула трансформаторная подстанция. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Ранее пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что в Гребневском участковом лесничестве произошло возгорание на площади 0.2 га. О лесном пожаре в службу 112 сообщили жители округа. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила, что в Гребневском участковом лесничестве произошло возгорание на площади 0.2 га. О лесном пожаре в службу 112 сообщили жители округа. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова