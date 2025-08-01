Электрик погиб во время ремонта на ЛЭП в Псковской области

01 августа 2025, 20:45

Фото: istockphoto/TebNad

Электромонтер погиб во время ремонта на линии электропередачи в Гдовском районе Псковской области.





Об этом проинформировали в СУСК РФ в пятницу, 1 августа. В ведомстве уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка.





«По предварительным данным, во время производства аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач в Гдовском районе наступила смерть рабочего. Обстоятельства смерти устанавливаются», — добавили в СКР.

