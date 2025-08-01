Электрик погиб во время ремонта на ЛЭП в Псковской области
Электромонтер погиб во время ремонта на линии электропередачи в Гдовском районе Псковской области.
Об этом проинформировали в СУСК РФ в пятницу, 1 августа. В ведомстве уточнили, что сейчас по факту происшествия проводится проверка.
«По предварительным данным, во время производства аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач в Гдовском районе наступила смерть рабочего. Обстоятельства смерти устанавливаются», — добавили в СКР.В рамках доследственной проверки назначены судмедэкспертизы. Позже правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела. Неделю назад на юге столицы погибли трое рабочих на строительной площадке. Двое упали в пятиметровый колодец с метаном и лишились чувств. Их коллега решил спуститься, чтобы помочь им, но тоже не смог выбраться.