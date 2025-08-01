Массовое отравление профитролями произошло в российском городе

01 августа 2025, 19:14

«Сапа 15»: жители Владикавказа массово отравились профитролями

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Массовое отравление профитролями из местного кафе произошло во Владикавказе. Как пишет Telegram-канал «Сапа 15», нескольких человек госпитализировали с признаками сальмонеллеза еще в конце июня, но выяснилось это лишь сейчас.