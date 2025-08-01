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Массовое отравление профитролями произошло в российском городе

«Сапа 15»: жители Владикавказа массово отравились профитролями
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Массовое отравление профитролями из местного кафе произошло во Владикавказе. Как пишет Telegram-канал «Сапа 15», нескольких человек госпитализировали с признаками сальмонеллеза еще в конце июня, но выяснилось это лишь сейчас.



В одной семье пострадали восемь человек, с учетом троих детей. Женщина заказала пирожные в некой кондитерской сети, но точное место покупки неизвестно. Пострадавшие говорят, что аналогичные случаи произошли как минимум в семи семьях. Одна женщина отравилась, посетив заведение на улице Маркуса, где брала фисташковое пирожное.

Со слов пациентов, от профитролей пострадали примерно 15 человек. В Роспотребнадзоре есть информация о восьми отравлениях. Ведомство выяснило, что источником инфекции стал работник кондитерки. Работа заведения приостановлена, а владелец получил штраф в полсотни тысяч рублей.

Пострадавшие хотят коллективно обратиться в полицию. Повторная проверка кафе ожидается в сентябре. Роспотребнадзор подаст иск к бизнесмену в защиту неопределенного круга лиц.

Никита Кротов

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