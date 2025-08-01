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У главы челябинского СК РФ арестовали счета на почти 4 млрд рублей

Фото: iStock/blinow61

Банковские счета на общую сумму около четырёх миллиардов рублей арестовали у руководителя Следственного комитета России по Челябинской области Алексея Колбасина. Об этом сообщает агентство URA.RU.



Отмечается, что арест был наложен в рамках разбирательства по иску, связанному с делом основателя компании «Южуралзолото» Константина Струкова. Колбасин проходит ответчиком в этом процессе, который ранее получил широкий резонанс в регионе.

В центре спора – обвинения в коррупционных связях и злоупотреблении служебным положением при взаимодействии со структурами, связанными с золотодобывающей отраслью.

Запросы с просьбой прокомментировать действия надзорных органов были направлены в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в приёмную помощника президента России Игоря Шувалова, который ранее курировал вопросы в сфере природопользования и промышленности.

Анастасия Чинкова

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