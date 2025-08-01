У главы челябинского СК РФ арестовали счета на почти 4 млрд рублей

01 августа 2025, 19:42

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Банковские счета на общую сумму около четырёх миллиардов рублей арестовали у руководителя Следственного комитета России по Челябинской области Алексея Колбасина. Об этом сообщает агентство URA.RU.