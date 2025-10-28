Электробус насмерть сбил пешехода в Москве
Утром 28 октября на северо-востоке Москвы произошла авария с участием электробуса и пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Инцидент случился около 7:35 в районе метро «Медведково». По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, когда его сбил электробус маршрута М44к.
Как уточнили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы.
В «Мосгортрансе» напомнили пешеходам и водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.
