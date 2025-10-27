Достижения.рф

На западе Москвы автомобиль сбил восьмилетнюю девочку

Фото: iStock/Iulianna Est

На западе Москвы у выхода из метро «Крылатское» автомобиль Volkswagen сбил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.



По предварительным данным, ребёнок переходил Осенний бульвар в неположенном месте. После наезда машина задела ещё два припаркованных автомобиля.

Пострадавшая получила перелом ноги. Её экстренно доставили в Филатовскую детскую больницу.

О состоянии водителя не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, о чём свидетельствуют видеозаписи очевидцев. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Анастасия Чинкова

