Электробус протаранил машину в Москве, движение перекрыли
В Москве произошло столкновение электробуса с легковым автомобилем Kia. Об этом 31 июля сообщили в оперативных службах.
На опубликованных снимках с места событий видно последствия удара: оба транспортных средства получили механические повреждения. У электробуса зафиксировали трещины на лобовом стекле, которые расположились преимущественно с одной стороны. У легковушки оказалось разбито заднее стекло, а задняя часть кузова деформировалась.
На кадрах также запечатлели, как пассажиры общественного транспорта покинули салон и вышли на проезжую часть. В результате аварии движение транспорта оказалось частично заблокировано — один ряд перекрыли.
Сведений о пострадавших на текущий момент не поступало. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
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