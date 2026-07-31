Электробус протаранил машину в Москве, движение перекрыли

31 июля 2026, 18:31

В Москве случилось ДТП с участием электробуса и легковушки

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Москве произошло столкновение электробуса с легковым автомобилем Kia. Об этом 31 июля сообщили в оперативных службах.