Электрогитара убила студента РГГУ
Mash: электрогитара ударила током студента РГГУ при подготовке к концерту
Студент РГГУ погиб при ударе током от электрогитары, готовясь к концерту в университете. Об этом пишет Mash.
По данным СМИ, бас-гитарист местного университетского ансамбля, 23-летний Денис из Балашихи, пришёл на репетицию в актовый зал вуза. Когда он подключил инструмент, все было хорошо.
Ребята начали выступать, Денис взял гитару и внезапно задёргался и упал в обморок. Парня экстренно госпитализировали, он умер не приходя в сознание в больнице.
Причиной удара могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей, или же неправильное заземление сигнального кабеля гитары.
