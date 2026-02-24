Достижения.рф

Электрогитара убила студента РГГУ

Mash: электрогитара ударила током студента РГГУ при подготовке к концерту
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Студент РГГУ погиб при ударе током от электрогитары, готовясь к концерту в университете. Об этом пишет Mash.



По данным СМИ, бас-гитарист местного университетского ансамбля, 23-летний Денис из Балашихи, пришёл на репетицию в актовый зал вуза. Когда он подключил инструмент, все было хорошо.

Ребята начали выступать, Денис взял гитару и внезапно задёргался и упал в обморок. Парня экстренно госпитализировали, он умер не приходя в сознание в больнице.

Причиной удара могло стать пересечение сигнального шнура с проводами питания электроусилителей, или же неправильное заземление сигнального кабеля гитары.

Никита Кротов

