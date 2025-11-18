Достижения.рф

В Рязани школьник угостился лакомством от друга и едва не задохнулся

В Рязани школьник с аллергией на орехи едва не умер от анафилактического шока
Фото: iStock/Iulianna Est

В Рязани врачи оказали экстренную помощь 12-летнему мальчику. Школьник едва не погиб от анафилактического шока, вызванного аллергией на орехи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.



По прибытии на место вызова медицинские работники обнаружили, что у ребенка проявился сильный отек лица и языка. Состояние пациента было критическим: он испытывал сильную слабость и затрудненное дыхание.

Мать мальчика сообщила, что накануне сын съел лакомство, содержавшее орехи, которые являются для него аллергеном. Сладостью его угостил друг после тренировки.

Пострадавшего госпитализировали. На текущий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

Екатерина Коршунова

