В Рязани школьник угостился лакомством от друга и едва не задохнулся
В Рязани врачи оказали экстренную помощь 12-летнему мальчику. Школьник едва не погиб от анафилактического шока, вызванного аллергией на орехи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По прибытии на место вызова медицинские работники обнаружили, что у ребенка проявился сильный отек лица и языка. Состояние пациента было критическим: он испытывал сильную слабость и затрудненное дыхание.
Мать мальчика сообщила, что накануне сын съел лакомство, содержавшее орехи, которые являются для него аллергеном. Сладостью его угостил друг после тренировки.
Пострадавшего госпитализировали. На текущий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.
