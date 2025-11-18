В Рязани школьник угостился лакомством от друга и едва не задохнулся

18 ноября 2025, 18:34

В Рязани школьник с аллергией на орехи едва не умер от анафилактического шока

Фото: iStock/Iulianna Est

В Рязани врачи оказали экстренную помощь 12-летнему мальчику. Школьник едва не погиб от анафилактического шока, вызванного аллергией на орехи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.