«Снять розовые очки»: В Госдуме назвали виновных в убийстве ребёнка в Балашихе
Останина: убийство ребёнка в Балашихе произошло из-за бездействия органов опеки
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала привлечь к ответственности органы опеки после гибели ребёнка в Балашихе. Её слова приводит Telegram-канал SHOT.
Останина заявила, что главную вину несут органы опеки, врачи-психиатры и родственники погибшего. Депутат назвала действия врачей и опеки полным непрофессионализмом.
«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — сказала она.Напомним, что суд отправил Елену Цуцкову в СИЗО до 16 января. Женщину обвиняют в убийстве своего шестилетнего сына. В ожидании решения суда она сидела с закрытыми глазами и сохраняла молчание.
Ранее стало известно, что обезглавившая сына мать смешивала лекарства от шизофрении с наркотиками.