«Снять розовые очки»: В Госдуме назвали виновных в убийстве ребёнка в Балашихе

18 ноября 2025, 17:25

Останина: убийство ребёнка в Балашихе произошло из-за бездействия органов опеки

Нина Останина (Фото: Telegram @ninaostanina)

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина потребовала привлечь к ответственности органы опеки после гибели ребёнка в Балашихе. Её слова приводит Telegram-канал SHOT.





Останина заявила, что главную вину несут органы опеки, врачи-психиатры и родственники погибшего. Депутат назвала действия врачей и опеки полным непрофессионализмом.

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — сказала она.