Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

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Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, сообщил «Дагэнерго» в Telegram-канале.
«"Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы», – подчеркнули в пресс-службе.
Электроснабжение жителей региона в настоящее время осуществляется в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что на автозаправочной станции в Махачкале произошел взрыв. По данным МЧС России, в результате происшествия пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.
На месте взрыва АЗС ведутся работы по ликвидации пожара.
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Александр Климов