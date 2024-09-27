В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

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В Республике Дагестан объявили субботу, 28 сентября, днем траура в память о жертвах взрыва на автозаправочной станции. Об этом решении сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», – написал Меликов.
Инцидент в Дагестане произошел вечером 27 сентября. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что вокруг места происшествия стоит густой дым. По словам очевидцев, погибли около шести человек. В марте прошлого года на АЗС проводилась плановая проверка.
По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.
Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.
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Александр Климов