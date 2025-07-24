Потерпевшему крушение в Приамурье пассажирскому самолёту было почти 50 лет
Упавшему в Амурской области пассажирскому самолёту было почти 50 лет. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что воздушное судно было выпущено в январе 1976 года и уже в феврале совершило свой первый полёт.
24 июля, около трёх часов дня по дальневосточному времени (около девяти утра по мск), с радаров пропал пассажирский самолёт Ан-24, принадлежащий компании «Ангара». Он летел из Хабаровска, уже совершал посадку в Благовещенске и далее направлялся в Тынду. Позднее выяснилось, что самолёт разбился в 16 километрах от пункта назначения. На борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель более трёх лиц.
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