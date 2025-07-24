При крушении пассажирского самолета в Приамурье никто не выжил
Пассажирский самолет, который пропал с радаров в Амурском крае, потерпел крушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседникам агентства, местность в этом регионе труднодоступная. Ан-24 авиакомпании «Ангара» обнаружили на склоне горы в 15 километрах от города Тында. Предварительно, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Напомним, воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Связь с ним прервалась в нескольких километрах от последнего аэропорта маршрута. Всего на борту находились 46 человек — 40 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа, уточняет телеграм-канал SHOT.
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