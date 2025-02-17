Ельцин Центр подозревают в глумлении над погибшими русскими солдатами на СВО

В ночь на 15 февраля силовики нагрянули в московский отель Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с участием общественного деятеля Ирины Хакамады, которая выступала с DJ-сетом. Организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тыс. рублей, обещая «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.