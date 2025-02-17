Ельцин Центр подозревают в глумлении над погибшими русскими солдатами на СВО

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Ельцин Центр находится под подозрением насчет глумления над погибшими российскими солдатами на СВО. Об этом сообщает УРАЛLIVE.
«Ельцин-центр» выгоняет журналистов и поддерживает глумление над телами русских солдат», — пишут в telegram-канале.
Поводом для обвинения стало участие в прошедшей выставке работ художницы Алисы Горшениной, также известной под псевдонимом HUA. Ранее она сотрудничала со скандальной группой Pussy Riot. Девушка помогала коллективу в создании клипа, в котором призывали растаптывать останки бойцов специальной военной операции и поджигать Останкинскую телебашню.
При этом прокуратура уже предупреждала Ельцин Центр о недопустимости участия в выставках Горшениной в 2024 году. После этого музею пришлось отменить мастер-класс художницы.
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