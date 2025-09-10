Емельяненко одобрили УДО

10 сентября 2025, 17:31

Суд одобрил УДО бойцу Ивану Емельяненко

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство российского бойца ММА Ивана Емельяненко об условно‑досрочном освобождении. Об этом 10 сентября сообщил корреспондент «Известий».





По решению суда, Емельяненко выйдет на свободу через 15 суток. На слушании он присутствовал по видеосвязи. Адвокат спортсмена заверил суд, что после освобождения его подзащитный намерен вести законопослушный образ жизни.



По словам защитника, потерпевший не имеет к нему претензий и не возражает против УДО. Ходатайство также поддержала прокуратура. Сам Емельяненко рассказал в суде, что извинился перед пострадавшим и выплатил ему компенсацию.





«Я осознал свою вину, не должен был ни в коем случае совершать подобное деяние», — сказал спортсмен.