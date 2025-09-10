10 сентября 2025, 17:06

Фото: iStock/Ben185

Во Франции бывший ученик напал на лицей и ранил ножом двух человек. Об этом сообщает газета Nice-Matin.





Происшествие случилось в курортном городе Антиб. Пострадавшими оказались преподаватель и ученик лицея. Нападавший был арестован правоохранителями после того, как он укрылся в кабинете директора.





«Это злоумышленник-одиночка, бывший ученик. Его удалось обезвредить благодаря мужеству директора, который поговорил с ним, несмотря на то, что тот был вооружен», — передает издание слова мэра Антиба Жана Леонетти.