Россиянин остался инвалидом после рыбалки
Житель Брянской области остался инвалидом после рыбалки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В один день россиянин решил отдохнуть и отправился на рыбалку. Он закинул удочку и случайно зацепился за провод под напряжением. В итоге мужчина серьезно пострадал от сильного удара током. Теперь он также не может нормально работать.
Прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать с «Брянскэнерго» денежные средства в пользу пострадавшего. Так, он должен был получить 155 тысяч рублей за утраченный заработок, 11 тысяч на лечение и семь миллионов в качестве моральной компенсации.
Однако суд встал на сторону компании, так как рыбак получил травму по своей невнимательности. Компенсацию гражданин получил только в размере 50 тысяч рублей. Ему также выплатили 155 тысяч как сумму утраченного заработка.
Читайте также: