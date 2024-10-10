EMSC: землетрясение зафиксировали под Выборгом в Ленобласти

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Землетрясение зафиксировали под Выборгом в Ленобласти. Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), его магнитуда составляет 1,5.
Уточняется, что явление весьма редкое, эпицентр был на десятикилометровой глубине.
А в акватории Байкала накануне случилось землетрясение, чья магнитуда составила 3,9. Как уточнили в главке МЧС по Бурятии, все объекты жизнеобеспечения работают штатно. Подземные толчки не ощущались явно.
Кроме того, в конце прошлого месяца землетрясение произошло в Сахалинской области. Эпицентр был в Охотском море, в 46 километрах от населенного пункта Головнино. Очаг находился на глубине почти 80 километров.
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А в акватории Байкала накануне случилось землетрясение, чья магнитуда составила 3,9. Как уточнили в главке МЧС по Бурятии, все объекты жизнеобеспечения работают штатно. Подземные толчки не ощущались явно.
Кроме того, в конце прошлого месяца землетрясение произошло в Сахалинской области. Эпицентр был в Охотском море, в 46 километрах от населенного пункта Головнино. Очаг находился на глубине почти 80 километров.
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Никита Кротов