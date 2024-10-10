Россиянка забрала трехлетнюю дочь из садика в Омске и увидела у нее укусы

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Укусы на теле трехлетней дочери, забрав ее из садика, увидела россиянка из Омска. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск». Уточняется, что в минувший вторник, 8 октября, родительнице позвонила воспитательница, сообщив об инциденте. Укусы были на руках, ноге, спине и животе.
«Предполагаю, что дети находились в группе одни, без взрослых. Как оказалось после этого инцидента дети оставались одни систематически», — цитирует Telegram-канал маму девочки.
Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону, где мальчики укололись шприцами с кровью на детской площадке на Металлургической.
Ранее сообщалось, что на одной из станций московского метро мужчина упал на рельсы.
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Никита Кротов