The New York Times: ураган «Милтон» осушил залив Тампа в штате Флорида

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Обрушившийся на США ураган «Милтон» высушил залив Тампа в штате Флорида, пишет издание The New York Times.
Уточняется, что в указанном регионе произошел так называемый «обратный штормовой нагон». Ученые отмечают, что природное явление имеет весьма редкий характер. К слову, оно временное. Вода высосана, дно обнажилось, а уровень воды в районе бульвара Бэйшор снижен.
Как указал доцент Университета Пенсильвании Питер Стемпель, такое происходит, когда вода вытесняется из прибрежных заливов ветром. Местных призвали не приближаться к открытому дну залива, поскольку вскоре все может нормализоваться.
Ранее сообщалось, каким на самом деле может быть ураган «Милтон».
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Как указал доцент Университета Пенсильвании Питер Стемпель, такое происходит, когда вода вытесняется из прибрежных заливов ветром. Местных призвали не приближаться к открытому дну залива, поскольку вскоре все может нормализоваться.
Ранее сообщалось, каким на самом деле может быть ураган «Милтон».
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Никита Кротов