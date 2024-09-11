Энергодар и ближайшие сёла остались без света из-за обрыва ЛЭП

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Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и ближайшие населённые пункты региона оказались обесточены. Причина заключается в обрыве высоковольтной линии электропередачи.
Обрыв произошёл в ночь на 11 августа за пределами Энергодара, сообщили представители администрации города-спутника Запорожской АЭС в своём телеграм-канале. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад ГУП «Таврия-Энерго» уже прибыли на место и приступили к ликвидации аварии. Электроснабжение Энергодара и других населённых пунктов будет восстановлено в полном объёме в ближайшее время.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС сообщила, что электроснабжение станции не нарушено, все системы функционируют в штатном режиме. В любом случае, на ЗАЭС есть резервные источники питания, но задействовать их пока не потребовалось.
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Александр Бойцов