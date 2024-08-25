В запорожском Энергодаре частично отключился свет из-за повреждения ЛЭП

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В Запорожье часть города Энергодар осталась без света из-за повреждения ЛЭП, которая находится за его пределами. Об этом сообщили городские власти в телеграм-канале. По их данным, подачу электричества восстановят после устранения причин отключения.
«Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — указано в публикации.Ранее город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, было зафиксировано шесть прилетов по прибрежной зоне города, удары наносились по береговой линии.
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