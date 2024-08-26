Развожаев: в Севастополе частично отключался свет из-за сбоя на сетях Крыма

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Севастополь частично остался без света из-за сбоя на сетях энергосистемы Крыма. Об этом сообщил глава полуострова Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Спустя час подачу электричества восстановили.
«По предварительной информации, причина — из-за аварийного отключения в сетях крымской энергосистемы», — написал губернатор.По информации Развожаева, свет отключался в районе Балаклавы, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовая, частично затронул центр города, проспект Победы, села Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.
На данный момент, спустя час после сбоя, подачу электричества восстановили.
«Электроснабжение потребителей в Севастополе восстановлено в полном объеме», — заключил губернатор.Читайте также:
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