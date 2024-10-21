Энергосистемы Кубы вновь вышла из строя

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Система электроснабжения Кубы, которая была полностью отключена в пятницу и частично восстановлена в выходные, снова вышла из строя. Об этом сообщило кубинское Министерство энергетики и горной добычи острова, информирует РИА Новости.
19 октября на Кубе произошло полное отключение электроэнергии. Из-за сбоя в системе электроснабжения подача электроэнергии была ограничена только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Российских граждан, находящихся на территории Кубы, призвали сохранять спокойствие.
Первые три попытки восстановить электроснабжение не увенчались успехом.
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Александр Климов