Стало известно, сколько проработает связь на Украине в случае блэкаута

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Если на Украине произойдет так называемый блэкаут, то крупнейшие операторы страны обеспечат связь максимум на четыре часа, информирует республиканский телеканал «Общественное». Например, в «Киевстар» рассказали, что свыше четырех часов проработает лишь 60% площадок, а оставшиеся 40% смогут продержаться до трех часов.
У станций оператора lifecell есть батареи, которые проработают, приблизительно, до четырех часов. По словам специалистов Vodafone, большинство их батарей выдержит максимум шесть часов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву 160 миллионов евро для энергетической инфраструктуры республики. Из них 100 миллионов будет взято из прибыли от замороженных активов РФ.
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Никита Кротов