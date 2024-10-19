Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян

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Посольство России на Кубе в своем Telegram-канале призвало российских граждан сохранять спокойствие в условиях нынешнего энергетического кризиса на Кубе.
«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», – говорится в публикации.
Дипломатическая миссия в Гаване призвала россиян на Кубе сохранять спокойствие во время блэкаута, следовать указаниям местных властей и, по возможности, заряжать мобильные телефоны и экономно расходовать аккумуляторы. Она также предупредила о перебоях в работе мобильной связи и Интернета.
Ранее на Кубе произошел непредвиденный сбой на теплоэлектростанции (ТЭС) в Матансасе, в результате чего было отключено электричество. По данным Reuters, без электричества остались 10 миллионов человек.
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Александр Климов