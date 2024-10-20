На Кубе трижды не смогли перезапустить энергосистему после глобальной аварии

Фото: istockphoto/Ivan Boiko
Кубинские власти и экстренные службы трижды не смогли перезапустить энергосистему после масштабного отключения электричества. Население и предприятия Острова Свободы остаются без света с 18 октября.
Министерство энергетики страны сообщило, что процесс повторного подключение электрической энергии остаётся сложным, передаёт информационное агентство Reuters. На практике это означает, что восстановить подачу электричества не удалось. Ремонтные и аварийные бригады энергетиков трижды не сумели запустить систему электроснабжения.
Власти Кубы из-за продолжающегося блэкаута отправили домой госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили занятия в школах. Сообщается, что очередные неполадки произошли в подсистеме, куда входит Гавана. Руководство страны называет причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.
Читайте также:
Стало известно, сколько проработает связь на Украине в случае блэкаута
Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян
Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
Александр Бойцов