«Огненные» существа напали на спящих россиян на популярном курорте
Российских туристов покусали ядовитые огненные муравьи в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Супруги из Москвы прилетели на Пхукет и остановились в вилле с видом на пляж Карон. Сутки в ней им обошлись в 26 тысяч рублей. Пара не боялась местных варанов и гекконов, однако ее отдых испортили ядовитые муравьи, внезапно оказавшиеся в постели.
Насекомые оставили на телах туристов волдыри и многочисленные укусы. По словам россиян, они не оставляли на кровати никакой еды, которая могла бы привлечь муравьев. Как насекомые попали в номер, остается загадкой.
Обычно огненные муравьи нападают на людей большими группами. Их укусы могут вызывать тяжелые реакции вплоть до потери сознания и анафилактического шока.
