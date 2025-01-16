«Уволили с треском»: мэр Челнов прокомментировал избиение ребенка в детском саду

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью Metaratings.ru он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.
«Ребята-футболисты вели занятия с детишками. Вызвали директора детского сада, потому что она должна была следить за ходом занятий. Хотя, вроде, ребята адекватные... Молодые ребята, занимаются футболом. Один из троих вот так себя повел. <…> Я считаю, что это из ряда вон выходящий случай, мы дали оценку по своей линии. Уволили заведующую детским садом, выгнали с треском. Правовую оценку даст Следственный комитет», — рассказал Магдеев.Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, детский футбольный тренер заставил команду избить ногами одного из мальчиков якобы за провинность. Все произошло еще в октябре прошлого года, но о случившемся стало широко известно лишь несколько дней назад.
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