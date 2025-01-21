МЧС: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли двое детей

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Пожар случился в частном доме в селе Брянск в Кизлярском районе Дагестана. По предварительным данным, погибли двое детей, заявила пресс-служба главного управления МЧС России по республике в Телеграм-канале.
«Поступила информация о том, что в населенном пункте Брянск Кизлярского района горит частный дом. По предварительной информации, поступившей от участкового уполномоченного МВД России по Кизлярскому району, погибли двое детей», — отмечалось в сообщении.
Пресс-служба МЧС России обратила внимание, что детям было 4 года и 12 лет.
По факту инцидента следственное управление СК Российской Федерации по Республике Дагестан организовало процессуальную проверку, которая направлена на выяснение причин и обстоятельств случившегося, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Дагестану.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела об избиении отчимом 4-летней падчерицы в Яшкинском районе Кузбасса.
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Ольга Енгалычева