«Мы застряли в огне! Номер 9013, срочно»: дочь консультанта сериала «Клюквенный щербет» умоляла помочь, сгорая заживо

Фото: iStock/Ole Schwander
В ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 76 человек. Среди погибших — известный журналист и финансовый советник Недим Тюркмен, а также его семья. Когда отель загорелся, дочь Тюркмена, 18-летняя Ала, умоляла о помощи в социальных сетях, однако безуспешно. Ее сообщение с данными номера отеля стало последним.
Сначала семью Недима Тюркмена искали по больницам, но позже выяснилось, что сам Недим, а также его жена Айше, сын Юсуф (22 года) и дочь Ала погибли в огне.
Пожар на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу вспыхнул неожиданно и с огромной скоростью охватил все здание. Причиной для быстрого распространения огня стали деревянные перекрытия — верхние этажи с крышей загорелись в один миг.
Недим Тюркмен был финансовым советником продюсерской компании Gold Film, известной работой над турецкими сериалами «Клюквенный щербет» и «Красные бутоны». Компания выразила соболезнования родственникам жертв трагедии.
Также известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур и поручил начать расследование причин катастрофы.
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«Номер 9013, сторона с видом на взлетно-посадочную полосу, никаких вестей от моей семьи, мы застряли в огне, срочно», — писала Ала Тюркмен в надежде на спасение, которое не успело прибыть.
Фото: скриншот предсметрной мольбы Алы Тюркмен на ее странице в соцсети Instagram*
Пожар на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу вспыхнул неожиданно и с огромной скоростью охватил все здание. Причиной для быстрого распространения огня стали деревянные перекрытия — верхние этажи с крышей загорелись в один миг.
Недим Тюркмен был финансовым советником продюсерской компании Gold Film, известной работой над турецкими сериалами «Клюквенный щербет» и «Красные бутоны». Компания выразила соболезнования родственникам жертв трагедии.
Также известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур и поручил начать расследование причин катастрофы.
«Молюсь о милости Божией к нашим гражданам, погибшим в результате пожара, произошедшего в отеле Болу Карталкая, и желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим», — говорил Эрдоган.
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Мария Моисеева