Эротический танец для мужа на капоте машины закончился извинениями

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Жительнице Кемеровской области пришлось публично извиняться на видео после танца для мужа на капоте его машины. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia. К тому же, как утверждается, на девушку составили протокол о мелком хулиганстве.
По информации издания, все произошло на парковке в поселке городского типа Бачатский, когда посреди ночи под громкую музыку из машины девушка забралась на капот и начала танцевать. В какой-то момент она и вовсе задрала свитер, показав грудь.
«Музыка из машины орала на всю улицу, поэтому зрителями эротического шоу стали жители домов в округе. Полицейские нашли возбудительницу спокойствия. Девушка рассказала, что соблазняла мужа, и извинилась перед случайными свидетелями», — пишет издание.Читайте также:
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