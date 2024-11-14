Лежали на кровати удушенные: В квартире на Камчатке нашли тела убитых мужчины и женщины

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В запертой квартире на Камчатке нашли тела задушенных мужчины и женщины, проинформировал РЕН ТВ.
Хозяйкой квартиры была погибшая женщина. Мужчина оказался бизнесменом из Вилючинска. Вокруг шеи убитой был намотан рукав от кофты, руки, шея и лицо убитого замотали скотчем.
Мужчина и женщина лежали на двухспальной кровати — у них обнаружили признаки удушья. Примечательно, что дверь и окна квартиры были закрыты.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
В августе 2024 года в Томской области вблизи озера Рожневое нашли пакет с отрубленной человеческой головой. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в районный отдел позвонил человек, заявив о страшной находке недалеко от водоёма. По версии стражей порядка, убийство произошло во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.
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Мужчина и женщина лежали на двухспальной кровати — у них обнаружили признаки удушья. Примечательно, что дверь и окна квартиры были закрыты.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
В августе 2024 года в Томской области вблизи озера Рожневое нашли пакет с отрубленной человеческой головой. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что в районный отдел позвонил человек, заявив о страшной находке недалеко от водоёма. По версии стражей порядка, убийство произошло во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.
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Ольга Енгалычева