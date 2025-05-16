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Еще двух человек подозревают в жестоком убийстве экс-мэра Самары и его жены

СК заочно обвинил двух новых участников дела об убийстве экс-мэра Самары Тархова
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Стали известны новые подробности по громкому делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Как сообщает Mash, следователи нашли двух новых подозреваемых: 56-летнюю Светлану Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия Метревели.
Фигурантам предъявили заочное обвинение. Есть данные, что они помогали внучке экс-мэра с расправой над своими родственниками.

Следствие установило, что Светлана Метревели, находясь за границей, координировала действия сообщников. Ее племянник и внучка жертв, следуя заранее разработанному плану, жестоко расправились с пожилой парой, чтобы завладеть их имуществом.

Сначала они отравили супругов, затем заморозили при помощи азота, после чего расчленили тела и разбросали их части по мусорным контейнерам в Самаре.

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#самарская область
#криминал
#следственный комитет
Уфимец сломал пенис из-за желания разнообразить секс
16 мая 2025, 15:30

Фото: iStock/ Oleksandr Todorov

Житель Уфы сломал пенис из-за желания разнообразить секс новыми позами и экспериментами, сообщил Телеграм-канал SHOT.
31-летний россиянин и его возлюбленная захотели попробовать что-то новое в постели. В самый разгар соития послышался страшный хруст. Уфимец увидел, что половой орган обмяк и опух. Мужчине пришлось обратиться за помощью к врачам.

Пострадавшего привезли в 21-ю городскую больницу с гематомой в паху и сильными болями. Половой член уфимца спасали сразу несколько хирургов. Операция прошла успешно. Однако заняться сексом не удастся минимум шесть месяцев — уфимцу предстоит пройти долгую реабилитацию.

Ранее в Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный.

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Взрыв прогремел на производстве парафина в Башкирии
16 мая 2025, 09:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв прогремел на производстве парафина «Свеча» в башкирском городе Салават. После произошедшего вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в результате взрыва произошло частичное обрушение здания. В настоящее время под завалами находится один человек. Ещё четыре, по предварительным данным, получили ранения.

На месте работают оперативно прибывшие спасатели и пожарные МЧС России.

Несколько дней назад в подмосковном Лосино-Петровском в подъезде жилого дома взорвалась граната. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

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Пожарные обнаружили завёрнутое в ковёр тело женщины с ножевыми ранениями – зверское убийство на Кубани
SHOT: в Краснодарском крае женщину убили, завернули тело в ковёр и подожгли дом
16 мая 2025, 08:36

Фото: iStock/zoka74

В Краснодарском крае было совершенно зверское убийство. Женщину зарезали в гостях, завернули её тело в ковёр, а затем подожгли дом.
Это произошло в Усть-Лабинске. 41-летняя Елена пришла со своим 36-летним знакомым в гости к его 34-летнему другу. Компания отдыхала, однако в какой-то момент вспыхнул конфликт. Один из мужчин в порыве гнева схватился за нож и ударил женщину в шею. От полученного ранения она скончалась на месте, пишет Telegram-канал SHOT.

После этого друзья придумали жуткий план: они завернули тело в ковёр, подожгли дом и сбежали. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело Елены с ножевыми ранениями.

Полицейские оперативно задержали беглецов. Выяснилось, что один из них был ранее судим за изнасилование, грабёж и разбой. Владелец дома судимостей не имел.

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В Москве лжеполицейский украл деньги у подростка на самокате под видом штрафа
16 мая 2025, 05:04

Фото: iStock/chris-mueller

В Москве лжеполицейский украл у подростка на самокате деньги, обосновывая взыскание штрафом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
«Преступник начал убеждать мальчика, что если тот переведет ему деньги, то все будет хорошо. В результате несовершеннолетний перевел мошеннику 5 тысяч рублей», — передает агентство.

Пострадавшим оказался ученик 10 класса. Как оказалось, 30 марта он с подругой ехал на арендованном самокате, когда их остановил неизвестный. Последний заявил, что является полицейским, а подростки не остановились по требованию сотрудника ГИБДД. За это несовершеннолетним якобы грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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СК: возбуждено уголовное дело против жителя Камчатки за реабилитацию нацизма
16 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/artisteer

Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователями СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы, который подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России)», — говорится в telegram-канале СК.

Следствие выяснило, что мужчина в одном из мессенджеров положительно отреагировал на насилие со стороны круга лиц, которых в последствии Международный военный трибунал обвинил в преступлениях против человечности. Комментарии житель оставлял в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года.

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