Еще двух человек подозревают в жестоком убийстве экс-мэра Самары и его жены

Стали известны новые подробности по громкому делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Как сообщает Mash, следователи нашли двух новых подозреваемых: 56-летнюю Светлану Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия Метревели.