Еще двух человек подозревают в жестоком убийстве экс-мэра Самары и его жены

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Стали известны новые подробности по громкому делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. Как сообщает Mash, следователи нашли двух новых подозреваемых: 56-летнюю Светлану Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия Метревели.
Фигурантам предъявили заочное обвинение. Есть данные, что они помогали внучке экс-мэра с расправой над своими родственниками.
Следствие установило, что Светлана Метревели, находясь за границей, координировала действия сообщников. Ее племянник и внучка жертв, следуя заранее разработанному плану, жестоко расправились с пожилой парой, чтобы завладеть их имуществом.
Сначала они отравили супругов, затем заморозили при помощи азота, после чего расчленили тела и разбросали их части по мусорным контейнерам в Самаре.
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Следствие установило, что Светлана Метревели, находясь за границей, координировала действия сообщников. Ее племянник и внучка жертв, следуя заранее разработанному плану, жестоко расправились с пожилой парой, чтобы завладеть их имуществом.
Сначала они отравили супругов, затем заморозили при помощи азота, после чего расчленили тела и разбросали их части по мусорным контейнерам в Самаре.
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Лидия Пономарева