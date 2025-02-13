Поиски частей тел экс-мэра Самары и его жены застопорились – следователи не хотят копаться в мусоре

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Поиски частей тел бывшего мэра Самары и его супруги, в убийстве которых подозревают их внучку, застопорились. Следователи не хотят копаться в мусоре, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники управления Следственного комитета по региону убеждены, что останки надо искать на мусорном полигоне «Преображенка», куда свозились отходы с мусорок, расположенных вблизи жилого комплекса, где жил Тархов. Однако поиск тел усложняется тем, что с момента убийства прошло больше месяца, а значит предполагаемые улики покрылись шестиметровым слоем обычного мусора.
Следователи оформили запрос на проведение работ на полигоне в период с 11 по 14 февраля. Схема работы должна была выглядеть следующим образом: грузовики собирают часть мусора с полигона и вывозят на отдельную площадку, где следователи внимательно всё перебирают. В первый день работа шла успешно, однако уже на второй день желающих копаться в мусоре не нашлось. В комитете надеются, что корпоративный дух сотрудников поднимется и работы продолжатся.
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