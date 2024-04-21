Еще один брат убившего москвича из-за парковки мигранта находится в бегах

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Еще один брат азербайджанца Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича из-за штрафа за парковку в московском районе Люблино, находится в бегах, передает Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о 29-летнем Ельшане Аббасове.
Подозреваемый в убийстве москвича за штрафстоянку и два его брата были задержаны и доставлены в Москву.
17 апреля 21-летний Аббасов зарезал автомобилиста, который припарковался на тротуаре возле высотного жилого дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся с места происшествия. При обыске в доме у него было обнаружено 44 миллиона рублей.
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Установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Подозреваемый в убийстве москвича за штрафстоянку и два его брата были задержаны и доставлены в Москву.
17 апреля 21-летний Аббасов зарезал автомобилиста, который припарковался на тротуаре возле высотного жилого дома на улице Краснодарской в Москве. После убийства гражданин Азербайджана скрылся с места происшествия. При обыске в доме у него было обнаружено 44 миллиона рублей.
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Александр Климов