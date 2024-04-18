Установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

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Следователи установили личность подозреваемого в убийстве 25-летнего мужчины из-за места на парковке в Москве, пишет «Лента.ру».
По данным столичного управления Следственного комитета России (СКР), — это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Сейчас он находится в розыске.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по этому уголовному делу. Как уточнили в управлении, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Накануне преступник припарковал машину на тротуаре у подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал мужчине замечание. Между ними разгорелся конфликт, после чего убийца нанёс местному жителю смертельные ножевые ранения.
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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по этому уголовному делу. Как уточнили в управлении, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Накануне преступник припарковал машину на тротуаре у подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал мужчине замечание. Между ними разгорелся конфликт, после чего убийца нанёс местному жителю смертельные ножевые ранения.
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Алёна Самарева