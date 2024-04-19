Подозреваемого в расправе над россиянином из-за парковки объявили в розыск

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Сотрудники правоохранительных органов объявили в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве жителя Москвы из-за места на парковке. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что Аббасов находился на территории Российской Федерации нелегально. Во время конфликта с 25-летним москвичом из-за парковки авто на тротуаре около подъезда жилого дома он нанес мужчине смертельное ножевое ранение.
В отношении Аббосова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».
Ранее сообщалось, что суд до июня арестовал взорвавшего машину Василия Прозорова украинского агента Владимира Головченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск», – сообщил изданию представитель правоохранительных органов.
В отношении Аббосова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство».
Ранее сообщалось, что суд до июня арестовал взорвавшего машину Василия Прозорова украинского агента Владимира Головченко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак