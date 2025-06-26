Отец рассказал о состоянии сына, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево

26 июня 2025, 17:59

SHOT: малыш после нападения в Шереметьево шевелит руками и ногами

Фото: iStock/kan2d

Двухлетний мальчик, которого пьяный наркоман швырнул с силой на пол в Шереметьево, шевелит руками и ногами, но пока не открывает глаза. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщил отец пострадавшего ребёнка.