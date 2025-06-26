Отец рассказал о состоянии сына, пострадавшего от рук наркомана в Шереметьево
SHOT: малыш после нападения в Шереметьево шевелит руками и ногами
Двухлетний мальчик, которого пьяный наркоман швырнул с силой на пол в Шереметьево, шевелит руками и ногами, но пока не открывает глаза. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщил отец пострадавшего ребёнка.
По его словам, врачи изменили план лечения — применяют другие лекарственные препараты, сейчас они наблюдают за его состоянием.
Ранее сообщалось, что малыша будут выводить из медикаментозного сна. Однако, как рассказал отец мальчика, сколько на это уйдёт времени, медики пока сказать не могут.
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