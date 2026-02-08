Еще одно дело завели после нападения подростка на общежитие в Уфе

08 февраля 2026, 13:14

После нападения подростка на общежитие в Уфе завели дело о халатности

Фото: iStock/Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения подростка на общежитие медицинского университета в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Башкортостан.





По версии следствия, сотрудники вуза и органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних знали, что один из учащихся имеет отклонения в поведении и находится в социально опасном положении, но не приняли необходимых мер. В результате он напал на студентов, причинив им травмы, а также ранил полицейских при задержании.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.