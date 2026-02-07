Мужчина с ножом ранил пятерых человек в общежитии медуниверситета в Уфе
Неизвестный мужчина с ножом ворвался в общежитие медицинского университета в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в общежитии № 6 Башкирского государственного медицинского университета, расположенное на улице Репина. Нападвший ранил четверых студентов и полицейского.
По информации Baza, среди пострадавших есть несовершеннолетний. Двое раненых находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести. Ребёнок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Нападавший задержан. Причины нападения выясняются. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
