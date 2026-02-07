Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших при нападении на общежитие в Уфе

07 февраля 2026, 17:59

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы

Фото: iStock/gorodenkoff

Медики доставили пять человек в больницы Уфы после нападения подростка на общежитие. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем блоге.