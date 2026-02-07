Достижения.рф

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших при нападении на общежитие в Уфе

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии пострадавших в общежитии Уфы
Фото: iStock/gorodenkoff

Медики доставили пять человек в больницы Уфы после нападения подростка на общежитие. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем блоге.



Пять бригад скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Одна из них по-прежнему находится там для наблюдения.

Двух пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 18, ещё по одному — в больницы № 13 и № 21, пояснил Рахматуллин. Их состояние стабильно. Один из пострадавших отказался от госпитализации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка, который с ножом ворвался в общежитие университета в Уфе и напал на студентов.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0