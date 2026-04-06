Еще одного фигуранта арестовали по делу об убийстве бизнесвумен в Москве

06 апреля 2026, 17:38

СК: Еще одного фигуранта арестовали по делу об убийстве бизнесвумен в Строгино

В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о разбойном нападении на женщину на Строгинском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.





По данным следствия, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следователей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, Тушинский районный суд арестовал Эльдара Аушева до 14 мая. На допросе обвиняемый частично признал вину.



Нападение произошло 13 марта. По версии следствия, злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить в жилище мужчину. Находившийся внутри 20-летний футболист клуба «Урал-2» Даниил Секач нанес хозяйке множественные удары и не менее двух ножевых ранений. Женщина скончалась на месте. После этого нападавший похитил деньги и ювелирные украшения.



Секача заключили под стражу. Позже задержали двух курьеров — один из них также находится в СИЗО, второй — под домашним арестом.



