Задержали ещё одного фигуранта по делу об убийстве бизнесвумен в Москве
Правоохранительные органы задержали ещё одного фигуранта уголовного дела о разбойном нападении и убийстве на Строгинском бульваре в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в середине марта 20‑летний футболист клуба «Урал» Даниил Секач проник в дом предпринимательницы Екатерины Ч. и нанес ей два удара ножом. От полученных травм россиянка скончалась. После нападения мужчина похитил из сейфа ценности и скрылся.
В полиции спортсмен признался, что действовал по указанию мошенников. Еще одной задержанной в рамках расследования стала 22‑летняя кладовщица из Москвы Софья, также возможными соучастниками являются двое молодых людей — Никита С. и Егор Ш.
Нового подозреваемого, который выполнял роль «курьера», обнаружили в Санкт-Петербурге. Правоохранители установили, что Эльдар А. по поручению организаторов преступления забрал часть похищенного имущества из квартиры на Строгинском бульваре и передал его другим участникам схемы в одном из торговых центров на территории ТиНАО.
Сейчас 19-летнего фигуранта доставили в подразделение СК Москвы, где с ним проводят необходимые следственные действия.
