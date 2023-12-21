Еще в одном отеле российском отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

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В Ростовской области отель «Амакс» отказался заселять военнослужащих, которые возвращались в зону СВО, из-за отсутствия паспортов. Об инциденте сообщает сослуживец бойцов Сергей, его слова приводит телеграм-канал Don Mash.
Военные служили в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Временно они уехали в Санкт-Петербург, чтобы забрать гуманитарную помощь и квадрокоптеры. Оставаться на обратном пути они не собиралась, но их автомобиль сломался.
«Машина сломалась, решили где-то переночевать. Вот это была гостиница первая, где они решили переночевать. Мобилизованные — они практически все без паспортов, это нормальное явление. Но почему-то в Ростове так не считают», — рассказал Сергей, обратив внимание, что при себе у военнослужащих были военные билеты, удостоверяющие личность.
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