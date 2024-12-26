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ФСБ предотвратила серию покушений на руководство МО РФ со стороны Украины

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ хотели совершить с помощью его водителя, тестя агента Украины, передает «Россия 24», ссылаясь на ФСБ.
«Подобраться к этому офицеру он должен был через своего тестя, водителя Минобороны», — указывается в журналистском сюжете.
Как добавили в ФСБ, силовики сорвали целую серию покушений на руководство Минобороны, высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свободы грозит четырем фигурантам.



Известно, что спецслужбы Украины хотели взорвать одного из руководителей Минобороны РФ дистанционно бомбой, замаскированной под переносное зарядное устройство (пауэрбанк).

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — сказал задержанный.

Несколько дней назад в Москве на Рязанском проспекте был взорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было прикреплено к самокату, стоящему рядом с подъездом офицера.

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#новости
«За мой счет кутила»: лишившийся глаза на СВО россиянин о бросившей его жене
Боец СВО из Подмосковья заявил, что жена потратила выплаты и бросила его
26 декабря 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Жена бойца спецоперации из Подмосковья потратила выплаты военного и бросила его, рассказал участник боевых действий журналистам. Его историю опубликовал портал Regions.ru.
«Я был под обстрелами с сослуживцами, а она за мой счет кутила. По морям ездила, присвоила мои кровные (...) Теперь же я с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег», — пояснил Владимир Д.
Известно, что женщина до этого была в отношениях с мигрантом, который обманул ее и бывшим бандитом. Прежние партнеры оставили ей двоих детей, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).

Владимир, с его слов, «согласился взять ответственность за них». Когда мужчину ранили, супруга не купила ему билеты домой, ведь денег, по ее словам, уже не осталось. Более того, она сняла многомиллионную сумму, развелась с ним в одностороннем порядке, а в квартире сменила замки.

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#мир
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#война
#конфликт
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Названный Кадыровым заказчиком расправы сенатор захотел построить центр для бойцов СВО
Меликов: сенатор Керимов захотел построить центр для бойцов СВО в Дагестане
26 декабря 2024, 11:26

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Сенатор Сулейман Керимов, названный главой Чечни Рамзаном Кадыровым заказчиком расправы над ним, захотел построить реабилитационный центр для бойцов СВО в Дагестане. Об этом говорится в Telegram-канале администрации главы региона.
Работу над созданием центра планируют начать в 2025 году. По словам главы республики Сергея Меликова, соответствующая инициатива поддержана федеральным фондом «Защитники Отечества».

Уточняется, что Керимов и его помощники еще не давали комментариев по данному вопросу. Меликов также поручил региональному Минимуществу представить несколько вариантов земельных участков для будущего учреждения.

Напомним, в октябре текущего года после инцидента со стрельбой в центре Москвы Рамзан Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение. По его словам, расправу над ним пытались учинить депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Керимов.

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#рамзан кадыров
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На Западе заявили о катастрофическом поражении ВСУ в Курской области
Меркурис: ВСУ терпят катастрофическое поражение под Курском
26 декабря 2024, 11:07

Фото: iStock/zabelin

Украинские войска терпят катастрофическое поражение в Курской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге.
По мнению эксперта, ситуация выглядит очень мрачной. Меркурис отметил, что ВСУ в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу.

Он утверждает, что ​для Киева нет смысла бороться за эти позиции.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#курская область
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Выплаты и льготы для бойцов ВС РФ: что положено участникам СВО
26 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/zabelin

В 2025 году контракт на военную службу в Вооруженных силах России подписали почти 440 тысяч человек. Такие данные 24 декабря привел зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Для тех, кто отправился защищать интересы родины в зону спецоперации, предусмотрен целый пакет различных выплат и льгот.
Жителям Московской области, подписавшим контракт с Минобороны, единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Кроме того, предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей ежемесячно.

За получение наград бойцы получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.

Тем временем работодатели сохраняют за военнослужащим рабочее место на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Период приостановления трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности. При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. Так, по новым правилам, за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.

Отправляющиеся в зону СВО получают статус ветерана боевых действий, по которому также предоставляются различные льготы: бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.

При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей. Пока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях. Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах.

Членам семьи военнослужащих при необходимости оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам. При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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На Украине объяснили невозможность переговоров с Россией
Политолог Фесенко: Россия и Украина не сядут за стол переговоров
26 декабря 2024, 10:46

Фото: iStock/Diy13

При отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передает Der Spiegel.
Он пояснил, что у избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет настоящего мирного плана. По словам Фесенко, Кремль занял крайне жесткую позицию, что также затрудняет начало переговоров.

Политолог выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин уверен в победе к концу 2024 или в начале 2025 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря
26 декабря 2024, 10:04

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден раскритиковал массированный удар ВС России по территории Украины 25 декабря, назвав его «возмутительным». Об этом сообщает The Hill.
По словам американского лидера, целью этой атаки было лишить украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период. Байден подчеркнул, что международное сообщество и США должны продолжать поддерживать Украину до победы над Россией.

За последнее время Вашингтон предоставил Киеву «сотни ракет» для систем противовоздушной обороны, и еще большее количество «уже в пути», заключил он.

Напомним, в среду, 25 декабря, ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, проинформировало Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Украинские спецслужбы планировали убить российского военного
ФСБ: Киев хотел взорвать руководителя Минобороны РФ с помощью бомбы-пауэрбанка
26 декабря 2024, 09:53

Фото: iStock/olrat

Украинские спецслужбы хотели взорвать одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ в служебном автомобиле с помощью бомбы, выглядящей как пауэрбанк.
Как сообщает ФСБ России, чтобы осуществить теракт, в ноябре 2024 года агент украинских спецслужб приехал в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; бомбу планировали взорвать с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран Евросоюза, сообщила ФСБ России.

Российским спецслужбам удалось сорвать серию готовившихся покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, являющихся участниками СВО, и членов их семей, задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок, пишет РИА Новости.

По данным ФСБ, мужчина, который должен был совершить покушение, является гражданином РФ, с 2020 года постоянно проживал на Украине.

Преступник изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое выглядело как пауэрбанк, и систему видеонаблюдения. Бомбу исполнитель заказа должен был заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник, отметили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что координация подготовки теракта, помимо кураторов из спецслужб, осуществлялась также через завербованную жену прибывшего агента, она проживала в городе Миргороде в Полтавской области Украины.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию.

По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала углублять свои связи с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.

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На Украине сделали неожиданное заявление о России
Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что нельзя провоцировать Россию
26 декабря 2024, 09:30

Фото: istockphoto/reflection_art

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украину до начала конфликта предупреждали, что нельзя провоцировать Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, включая взаимные учения. Он подчеркнул, что Украина должна оставаться свободным и внеблоковым государством.

«А все эти спикеры, умники, политиканы родную мать готовы продать…», — добавил депутат.

В июне президент Владимир Путин отметил, что Запад предпочитает забывать, что конфликт на Украине начался с государственного переворота, в котором Россия не была виновата.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, что выборы на Украине могут разрушить страну
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В Великобритании ответили на вопрос о целях поддержки Украины
В парламенте Великобритании подняли вопрос о причинах поддержки Украины
26 декабря 2024, 09:26

Фото: iStock/nevenmn

Член парламента Великобритании, экс-глава ВС королевства генерал сэр Дэвид Ричардс задался вопросом, какую цель преследует Лондон, оказывая поддержку Киеву. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он призвал правительство страны четко ответить, добивается ли оно возвращения Украине всех территорий, включая Крым. Отвечая на запрос генерала, член Палаты лордов баронесса Дженни Чапман подтвердила намерение Британии оказывать поддержку Украине столько, «сколько потребуется для ее самообороны и обеспечения справедливого и прочного мира».

Уточняется, что для Лондона выведение ВС РФ с территории Украины является «самым очевидным» путем завершения конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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