ФСБ предотвратила серию покушений на руководство МО РФ со стороны Украины

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov
Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ хотели совершить с помощью его водителя, тестя агента Украины, передает «Россия 24», ссылаясь на ФСБ.
«Подобраться к этому офицеру он должен был через своего тестя, водителя Минобороны», — указывается в журналистском сюжете.Как добавили в ФСБ, силовики сорвали целую серию покушений на руководство Минобороны, высшая мера наказания в виде пожизненного лишения свободы грозит четырем фигурантам.
Известно, что спецслужбы Украины хотели взорвать одного из руководителей Минобороны РФ дистанционно бомбой, замаскированной под переносное зарядное устройство (пауэрбанк).
«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — сказал задержанный.
Несколько дней назад в Москве на Рязанском проспекте был взорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов. Взрывное устройство было прикреплено к самокату, стоящему рядом с подъездом офицера.
Читайте также:
Свидетели подтвердили причастность Курбанова к убийству Кириллова
Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова
Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
Никита Кротов