В Белгороде звучит сирена ракетной опасности

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Всех жителей Белгорода попросили спуститься в укрытие.
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде.
По данным губернатора Гладкова, в результате вчерашней атаки погибли 24 человека. Ранения получили 120 человек.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ произвели массированный обстрел Белгорода. Минобороны РФ сообщало, что для этого украинские военные использовали ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire, поставленные из Чехии.
Россия удивлена молчанию генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с совершенным Украиной обстрелом жилых кварталов Белгорода, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
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По данным губернатора Гладкова, в результате вчерашней атаки погибли 24 человека. Ранения получили 120 человек.
Россия удивлена молчанию генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с совершенным Украиной обстрелом жилых кварталов Белгорода, заявил постпред РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу», — сказал российский дипломат.При этом помощник генсека Халед Хиари на заседании Совбеза призвал стороны перестать атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. По его словам, организация однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села — как на Украине, так и в России, считая их неприемлемыми и нарушающими международное гуманитарное право.
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Мария Фирсова