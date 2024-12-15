Ещё один танкер повреждён из-за шторма в Керченском проливе

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Ещё один танкер «Волгонефть» получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в грузовое судно «Волгонефть 212» ударили волны, в результате чего корабль разломило пополам. На его борту находится 13 членов экипажа. К ним вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.
Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239», который также получил повреждения из-за шторма. На его борту находится 14 членов экипажа. Он, также как и первый, перевозит более четырёх тонн мазута.
В настоящее время сохраняется угроза разлива нефтепродуктов в Чёрное море.
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Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239», который также получил повреждения из-за шторма. На его борту находится 14 членов экипажа. Он, также как и первый, перевозит более четырёх тонн мазута.
В настоящее время сохраняется угроза разлива нефтепродуктов в Чёрное море.
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Анастасия Чинкова